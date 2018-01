Un star din fotbal era sa-si piarda vederea din cauza artificiilor! SOCANT: nimeni nu-l mai recunoaste! Ce i s-a intamplat

Fost jucator in nationala Argentinei, Lucas Viatri trece prin momente cumplite!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Fotbalistul s-a ales cu rani grave dupa petrecerea de Craciun. Jurnalistul uruguayan Roberto Moar a distribuit primele poze cu Viatri dupa accident. Mijlocasul era sa-si piarda vederea! Medicii au intervenit la timp si Viatri a trecut de perioada critica. Fotbalistul ar putea reveni in cateva luni pe teren.

Fost jucator la Boca Juniors, Viatri e acum sub contract cu Penarol din Uruguay. Viatri are 3 selectii in nationala Argentinei.