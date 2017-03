"Razboi si Pace prin Fotbal!" Siria pastreaza sanse de calificare la Mondialul din 2018

Prima victorie a Siriei din preliminarii a venit in minutul 90 dintr-un penalty transformat cu o panenka!

Siria a invins Uzbekistanul, scor 1-0, in preliminarii pentru Campionatul Mondial 2018, si pastreaza inca sanse pentru calificare. Din cauza confruntarilor armate din Siria, meciul s-a jucat in Malaysia, pe “Hang Jebat Stadium” din Malacca.

Razboiul civil in Siria a inceput in martie 2011, cand trupele guvernamentale ale dictatorului sirian Bashar-al-Assad au deschis focul impotriva demonstrantilor Primaverii Arabe. Ulterior, nordul si vestul tarii si o zona invecinata din Irak au devenit teatrul unor lupte abrutizante intre trupele guvernamentale, mai multe zeci de formatiuni de rebeli, militiile kurde, extremistii din ISIS si Al-Qaeda, dar si trupe speciale americane, rusesti, israeliene, irakiene, iraniene, turce si europene (germane, franceze, olandeze, belgiene, britanice), plus mercenari si aventurieri. Pana la inceputul anului 2017, datele oficiale spun ca acest conflict armat a secerat 470.000 de vieti, dintre care 55.000 de copii, iar 18.000 din decese au servenit in inchisori sau in arest. De asemenea, 6,1 milioane de persoane au fost stramutate in interiorul tarii, iar alte 4.8 million au cautat refugiul in strainatate. Dupa calcule sumare, pagubele materiale se ridica la aproape 180 de miliarde de euro.

In acest scenariu apocaliptic desprins parca din „Mad Max” sau „Terminator”, in care toata lumea incearca sa omoare pe toata lumea, tara a devenit teritoriul celor mai mari masacre de la Al Doilea Razboi Mondial incoace si a unor represiuni greu de inchipuit, iar umanitatea si-a pierdut complet reperele. Insa fotbalul a supravietuit miraculos, aratand cat de puternic este acest fenomen si cat de eficient este efectul sau terapeutic.

Echipa nationala de fotbal a Siriei a invins Uzbekistanul, scor 1-0, la finalul saptamanii trecute, intr-o partida contand pentru calificarile la CM 2018 zona asiatica, disputata in Malaiezia, in fata a 350 de spectatori. Mijlocasul Omar Kharbin a marcat un gol superb din penalty, in minutul 90, prin procedeul „Panenka”. Siria pastreaza sanse de calificare, dar va mai avea cateva meciuri dificile de jucat in Grupa A a preliminariilor asiatice: Coreea de Sud (28 martie), China (13 iunie), Qatar (31 august) si Iran (5 septembrie).

Autor: Gabriel Chirea