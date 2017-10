Raspunsul primit de Pique dupa ce a spus: "Ma retrag daca deranjez pe cineva!" Anunt de ULTIMA ORA al spaniolilor

Declaratia lui Gerard Pique de dupa partida cu Las Palmas a agitat apele la reuniunea lotului nationalei Spaniei.

"Sunt si ma simt catalan, azi mai mult ca niciodata. Sunt mandru de felul cum s-au comportat catalanii astazi! Daca sunt o problema, pot sa parasesc nationala Spaniei inainte de 2018, asa cum planuiam. Ceea ce s-a intamplat a fost oribil" a spus Gerard Pique dupa partida cu Las Palmas.

Mesajul primit insa de Pique de la colegii din vestiarul nationalei Spaniei, staff-ul tehnic si de la Federatie este acelasi: doar Pique decide daca vrea sa continue sa poarte tricoul nationalei. Cei de la Marca scriu ca nu se doreste ca o asemenea decizie sa fie luata de altcineva.

Ramane de vazut ca va fi insa reactiile suporterilor pe stadion in urma situatiei tensionate. O reactie ostila a acestora in partida cu Albania de la Alicante ar putea duce la o decizie drastica a fundasului de 30 de ani. Pique a reprezentat nationala Spaniei inca de la 16 ani si anuntase in trecut ca vrea sa se retraga dupa Mondialul din 2018.