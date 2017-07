Ramane Ibrahimovic in Europa? Ce a declarat presedintele LA Galaxy

Fanii lui United spera ca Zlatan sa ramana pe Old Trafford dupa ce se va reface.

Dupa meciul cu Anderlecht din Europa League in care Ibrahimovic s-a accident, viitorul atacantului la Manchester United a devenit incert. LA Galaxy parea o echipa interesata de jucator, in cazul in care acesta decidea sa paraseasca Europa.

Conform presedintele LA Galaxy, suedezul vrea sa ramana sa mai joace cateva sezoane in Europa.

"Avem o relatie incredibila cu Zlatan si agentul sau. Iubeste clubul nostru si iubeste LA.Suntem interesati de el, dar cred ca momentan vrea sa ramana in Europa", a declarat Chris Klein, presedintele LA Galaxy.