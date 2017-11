PSG  intra in razboi cu Manchester City pentru semnatura lui Sanchez! Ce oferta au pregatit campionii Frantei

PSG sunt favoriti pentru achizitionarea starului lui Arsenal, Alexis Sanchez.

Informatiile cu privire la plecarea sa de pe Emirates pareau sa fie reduse temporar, dar dupa ce a marcat 2 goluri in derby-ul cu Tottenham de saptamana trecuta, au aparut noi speculatii cu privire la plecarea chilianului.

Potrivit celor de la Daily Mail, PSG a intrat in lupta cu Manchester City pentru achizitionarea atacantului in varsta de 28 de ani. Parizienii se pare ca au facut deja o oferta pentru chilianul care intra in utimele 6 luni de contract cu Arsenal.

Daca pana acum Sanchez era dat ca sigur la City, se pare ca PSG este acum mare favorita sa-l ia.

Totusi, o mutare a lui Sanchez la Paris ar fi inutila pentru formatia lui Emery, acolo fiind deja Mbappe, Neymar si Cavani. Doar in cazul unei plecari ale lui Neymar, Sanchez ar fi titular incontestabil.

Alexis Sanchez are 9 meciuri in acest sezon de Premier League si a reusit sa marcheze de 2 ori si sa ofere 2 pase decisive. Acesta a venit la Arsenal de la Barcelona in vara lui 2014 pe suma de 42 de milioane de euro.