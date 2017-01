PROBLEMA Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid: "Penalty-urile nu il pot salva!" Mesajul DUR al fanilor

Real Madrid a ajuns la 2 infrangeri consecutive dupa 40 de partide in care nu a pierdut nici un meci

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

2017 pare sa nu le priasca celor de la Real Madrid. Desi startul nu a fost deloc rau, cu 2 victorii clare, 3-0 cu Sevilla, 5-0 cu Granada si o calificare in sferturile Cupei Regelui. Continuarea pare sa nu fie prea fericita.

Jocul slab a lui Cristiano Ronaldo pare sa-si fi pus amprenta si pe rezultatele madrilenilor care in ultimele 3 partide au un rezultat de egalitate si 2 infrangeri.

Dupa un an senzational, considerat de jucator chiar cel mai bun din cariera sa, in care a castigat cam tot ce era mai important, Cristiano pare sa nu se regaseasca in acest start de an in care a marcat doar doua goluri. Numarul de goluri nu pare a fi cea mai mare problema a acestuia, ci jocul prestat care este extrem de modest in ultima perioada.

Cei de la Marca noteaza cele opt probleme ale lui Zidane, iar Ronaldo pare a fi cea mai mare dintre acestea. "Miscarile si contributia lui la jocul colectiv nu reusesc sa fie eclipsate de penaltiul care a anulat seceta. Fara goluri nu exista paradis pentru Ronaldo" scrie Jose Felix Diaz de la Marca.

Jocul slab al portughezului pare sa fi fost remarcat si de fanii Realului care i-au transmis ca poate pleca in China, facand referire la zvonurile despre o oferta de 100 de milioane pentru el.