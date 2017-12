Primul si singurul Balon de Aur nascut in Africa va fi PRESEDINTE DE TARA! George Weah, castigator al alegerilor din Liberia

George Weah a castigat turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Liberia, desi un anunt oficial al Biroului Electoral Central nu a fost facut. Potrivit sondajelor, el va obtine o victorie zdrobitoare.

Fostul star al fotbalului mondial si castigator al Balonului de Aur, George Weah, are sanse majore pentru a deveni urmatorul presedinte al Liberiei in urmatoarele cateva ore!

Fost castigator al Balonului de Aur in 1995, George Weah ramane pana in prezent singurul fotbalist african care a reusit aceasta performanta.

Intrat in politica de ani buni, George Weah a candidat in 2017 pentru presedintia tarii natale, Liberia, iar acum este pe punctul de a castiga alegerile!

Weah "s-a calificat" pentru turul al doilea al alegerilor la 10 octombrie, iar acum asteapta sa fie declarat presedinte.

Bloomberg noteaza ca Weah l-a invins pe contracandidatul sau, Joseph Boakai, de 73 de ani, in 12 din cele 15 regiuni ale tarii.

Weah ii va lua locul lui Ellen Johnson Sirleaf, care l-a invins la precedetele alegeri.

George Weah este un aprig luptator impotriva coruptiei si le-a promis liberienilor ca va aduce "schimbarea". El a promis joburi noi intr-o tara in care mai mult de jumatate din populatie are sub 35 de ani!

George Weah a obtinut un master in management in Statele Unite dupa ce s-a retras din fotbal si a fost senator in mai multe randuri.