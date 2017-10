Primul MARE TRANSFER al iernii? Zidane insista pentru un jucator de la Bayern: nu e Lewadowski :)

Real Madrid pregateste un super transfer pentru perioada de mercato din iarna! Si nu e Lewandowski.

Bild anunta ca Real Madrid vrea sa dea o lovitura importanta pe piata transferurilor in perioada din iarna. Chiar daca s-a vorbit intens despre o eventuala trecere a lui Lewandowski pe Bernabeu, germanii sustin ca Alaba ar fi fotbalistul de la Bayern vizat.



Potrivit sursei citate, Zidane este cel care insista pentru transferul fundasului in varsta de 25 de ani in contextul problemelor pe care le are pe banda stanga. Alaba s-a mai aflat pe radarul Realului si in perioada de mercato de vara de anul trecut.