Primul "11" fabulos al jucatorilor lansati in fotbal de Van Gaal. Echipa care poate castiga oricand Liga :)

Vezi cum arata primul "11".

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Luis Van Gaal este deocamdata fara contract, dupa despartirea de Man United in vara. Acesta a avut sarcina grea de a-l inlocui pe David Moyes, care a lasat un United in ruine, si de a-l face uitat pe Sir Alex Ferguson.

Olandezul a reusit insa sa castige cate un trofeu la fiecare echipa de club la care a activat. Cu Ajax a luat Liga, Cupa UEFA, Supercupa Europei, 3 titluri si o Cupa, la Barca a luat 2 titluri, o Cupa si Supercupa Europei, la AZ a luat titlul, la Bayern a facut eventul iar la United a castigat FA Cup.

Pe langa aceste trofee, Van Gaal a lansat in fotbal o serie fantastica de jucatori, printre care echipa "de aur" a lui Ajax, care a luat Liga in anii '90, Davids, Seedorf si Kluivert debutand in fotbal sub comanda sa.

De asemenea, la Barcelona i-a "debutat" pe Xavi, Iniesta, Puyol si Victor Valdes, promovandu-i de la echipa de tineret.

Primul 11 al jucatorilor care au debutat in fotbal sub comanda lui Van Gaal:

Valdes - Alaba, Melchiot, Puyol, Gabri - Xavi, Davids, Seedorf – Iniesta, Kluivert, Rashford

Cum au debutat jucatorii pe ani:

Davids - 1991 Ajax

Seedorf - 1992 Ajax

Kluivert - 1994 Ajax

Melchiot - 1996 Ajax

Xavi - 1998 Barcelona

Puyol - 1999 Barcelona

Gabri - 1999 Barcelona

Valdes - 2002 Barcelona

Iniesta - 2002 Barcelona

Alaba - 2010 Bayern

Rashford - 2016 Man United