Prima oferta OFICIALA pentru Stanciu! Belgienii anunta transferul romanului: "Vrea sa raspunda acestei provocari!"

Nicolae Stanciu pare tot mai aproape de o despartire de Anderlecht.

Romanul, cel mai scump transfer din istoria clubului belgian, nu a reusit sa se impuna la Anderlecht si in aceasta iarna are sanse mari sa plece. Daca pana acum de serviciile lui Stanciu pareau interesate echipe din Golf sau turcii de la Besiktas, acum internationalul roman este dorit cu insistenta in Cehia.

Sparta Praga a facut deja o oferta oficiala pentru Stanciu. Presa belgiana noteaza ca cehii vor sa-l aduca pe Stanciu in incercarea de a-si salva sezonul: Sparta este pe locul 5 in clasament, la mare distanta de Viktoria Plzen, liderul campionatului.

"Nicolae Stanciu, cel mai scump jucator din istoria lui Anderlecht, a primit o oferta de la Sparta Praga. Si, din cate se pare, ar vrea sa raspunda favorabil acestei provocari. In timp ce nu mai face clar parte din planurile antrenorului Hein Vanhaezebrouck, Stanciu s-a gandit tot mai des la plecare. Iar zilele trecute in birourile pe Parc Astrid a venit o oferta concreta de la Sparta Praga. Clubul nu a raspuns inca favorabil, dar romanul pare decis sa o accepte", scrie lacapitale.be.

Stanciu a declarat deja ca si-ar dori sa ajunga la Sparta: "Da, vreau sa merg acolo!".