Suedia 0-0 Franta, Letonia 0-0 Portugalia, Bosnia 0-0 Grecia in preliminariile pentru Mondial!

Alexis Sanchez este in mare forma inaintea partidei amicale de pe 13 iunie in fata Romaniei, meci care va fi in direct la ProTV! Jucatorul lui Arsenal a dat o pasa de gol superba pentru reusita lui Isla in amicalul cu Rusia. Meciul s-a incheiat 1-1, Vasin egaland pentru gazda Mondialului de anul viitor.



