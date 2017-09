POVESTE INCREDIBILA! Siria, "tara fara tara", se poate califica azi in premiera la Mondial! Meciurile de "acasa", in Malaezia, jucatorii au renuntat la numele lor pentru numele tarii pe tricouri

Milioane de oameni fugiti in toate colturile lumii, 450.000 de morti in razboiul ultimilor ani, orase disparute, teroare fara sfarsit. In vremuri teribile, Siria se bate in seara asta pentru prima calificare la un campionat mondial. Jucatorii au renuntat la numele lor si si-au trecut numele tarii pe tricouri.

Nationala Siriei isi joaca in aceasta seara cel mai important meci din istoria sa. Echipa e la o singura etapa de calificarea directa la Mondialul din Rusia.

Siria e pe locul 3 in grupa, la doua puncte de locul 2, care garanteaza calificarea, ocupat in acest moment de Coreea de Sud.

In seara asta, Siria joaca in deplasare cu Iran, echipa care nu mai are nicio miza, fiind castigatoarea grupei, iar Coreea de Sud are meci greu in Uzbekistan.

Ca sa termine grupa pe 2, Siria trebuie sa isi castige meciul cu Iran, iar Coreea de Sud sa nu bata in Uzbekistan.

Chiar si de pe locul 3, Siria poate ajunge la Mondial, insa va trebui sa joace un baraj, cu Australia sau Arabia Saudita.

Din cauza razboiului, Siria nu si-a putut juca meciurile de "acasa" in propria tara, si a mers de fiecare data in Malaezia.

In semn de unitate, jucatorii au renuntat la numele lor pe tricouri, preferand sa joace toti cu numele tarii pe spate.



450.000 de morti, milioane de oameni fugiti in toate colturile lumii

Razboiul civil izbucnit in Siria in 2011 a lasat in urma 450.000 de morti, iar din 2015 de aici a pornit una dintre cele mai mari migratii din istoria omenirii, milioane de oameni fugind ingroziti in toate partile lumii.

Mai mult, orase intregi, precup Aleppo, au fost pur si simplu rase de pe fata pamantului.

Iata mai jos imaginea devastatoare a fostei metropole, intr-o filmare CNN.