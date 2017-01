Bale are ocazia sa devina a doua oara cel mai scump jucator din lume! Cine vrea sa plateasca o avere pe el

Gareth Bale are ocazia la vara sa se intoarca in campionatul unde s-a remarcat.

200 de milioane de euro este oferta pe care Manchester United si Chelsea o pregatesc pentru la vara, noteaza tabloidul britanic The Sun. Daca se va realiza, Bale va deveni pentru a doua oara in cariera cel mai scump jucator din lume.

Desi pare sa se simta bine la Real, unde a reusit sa castige printre alte trofee si UEFA Champions League de 2 ori, galezul ar putea fi tentat chiar de ambele echipe.

Idolul lui Bale inca din copilarie este conationalul lui, Ryan Giggs, astfel, el ar putea deveni urmasul lui pe Old Trafford.

Chelsea, i-ar putea oferi printre altele ocazia de a reveni in Londra, orasul in care a locuit si pe perioada in care jucatorul a evoluat pentru Tottenham.

In acest moment Gareth Bale are o accidentare destul de serioasa ce il va tine departe de terenul de fotbal pana la inceputul lunii Martie.

92 de meciuri a evoluat Bale pentru Real pana acum, timp in care a inscris de 52 de ori.