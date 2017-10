Pique a facut anuntul cel mare! Ce spune despre RETRAGEREA de la nationala Spaniei si relatia cu Ramos

Gerard Pique a vorbit intr-o conferinta de presa despre situatia din Catalunia si relatia cu colegii de la nationala.

Pique este unul dintre marii sustinatori ai independentei Cataluniei, insa in aceste zile va juca pentru nationala Spaniei.

El a anuntat ca nu va renunta la nationala, chiar daca va fi huiduit la partidele urmatoare de pe teren propriu. "E ca o familie aici, pentru mine nationala e o mare familie, de asta sunt aici. NU o sa le dau satisfactie celor care o sa huiduie, oricum, cred ca sunt mai multi care ma sustin decat impotriva mea. Eu am spus tot timpul ce gandesc si o sa o fac in continuare, nu are cine sa ma opreasca", a spus Pique.

Jucatorul nu a urmarit discursul regelui Spaniei, care s-a declarat impotriva independentei Cataluniei. "Nu l-am urmarit, dar nu pentru ca nu m-a interesat, ci pentru ca jucam "pocha" (un joc de carti spaniol) impreuna cu colegii mei. As fi dorit sa vorbeasca si despre cei raniti duminica", a spus Pique.

El a dezvaluit ca are o relatie excelenta cu capitanul Spaniei, Sergio Ramos, ba chiar cei doi vor investi impreuna intr-o afacere.

"Ne intelegm perfect, avem nevoie unul de altul la nationala. Chiar suntem parteneri intr-o afacere pe care eu am propus-o", a spus Pique.