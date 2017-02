Petrecerea monstruoasa data de Adriano in favela de ziua lui! Bratarile de intrare s-au vandut pe piata neagra

Genk - Astra, joi la ProTV de la 22:00

Adriano a facut 35 de ani si a sarbatorit intr-un mare fel. Brazilianul a facut o petrecere enorma de 400 de persoana in favela, pentru care a platit in jur de 100.000 de euro.

Brazilianul nu a mai jucat fotbal in ultimii 7 ani, din 2010 incoace, de cand a plecat de la Flamengo, Adriano a bifat 4 echipe si a jucat 10 meciuri. AS Roma, Corinthians, Atletico Paranaense si Miami United i-au platit salariu absolut degeaba lui Adriano, care a disparut de pe harta fotbalului la 28 de ani.

Acum, la 35 de ani, Adriano a ajuns sa fie cunoscut pentru viata extrasportiva. Acesta a dat o petrecere monstru in favela, alaturi de prietenii sai, declarati infractori din Brazilia.

Bratarile de intrare la petrecere ajunsesera sa se vanda pe piata neagra in saptamana dinaintea petrecerii, semn ca Adriano a ramas in continuare o vedeta in Brazilia.