"Perioada lui Messi si Ronaldo se va incheia!" Pogba dezvaluie cei 4 jucatori care le pot lua locul

Cel mai scump jucator din istorie a nominalizat principalii candidati.

Paul Pogba a numit 4 jucatori care au cele mai mari sanse sa castige trofeele individuale pe viitor - Messi si Ronaldo au castigat ultimele 9 editii ale Balonului de Aur iar cel de-al doilea este favorit si la noul premiu, FIFA Best, ce va fi acordat luni.

Intr-un interviu pentru FIFA.com, Pogba a spus cand crede ca dominatia lui Messi si Ronaldo se va incheia: "Cand vor inceta sa mai marcheze si nu vor mai fi la nivelul la care sunt actual - sau atunci cand alti jucatori vor evolua la fel de bine ca ei, sau chiar mai bine.



Chiar daca sunt la fel de buni ca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, stilul lor, modul in care joaca, modul in care se comporta pe teren este mai mult decat fotbal acum, as spune. Cand ai pe cineva care poate sa fie la acel nivel pe teren si in afara lui, atunci se va intampla. Nu stiu cand se va intampla insa acest lucru pentru ca ei sunt la cel mai inalt nivel" spune Pogba.

Surprinzator, Pogba nu il nominalizeaza pe Gareth Bale pe lista celor care pot prelua stafeta de la Messi si Ronaldo. Este mentionat insa Ibrahimovic, desi suedezul este mai batran ca Messi si Ronaldo.

"Desigur, exista jucatori care pot face asta acum. Il avem pe Zlatan la Manchester United. El poate face asta. Are 35 de ani, dar modul in care joaca, in care marcheaza, puteti vedea ca a fost la nivel de top de mai bine de 10 ani.



Hazard, Neymar, Suarez se descurca bine si marcheaza, acesti jucatori sunt grozavi si daca vor continua sa marcheze pot ajunge la acel nivel. Trebuie sa continue sa marcheze pentru ca asta se intampla cu Cristiano si Messi, performantele lor sunt mereu la cel mai inalt nivel" a mai spus Pogba.

Pogba a ajutat-o pe Juventus sa castige al 5-lea titlu consecutiv in 2016 si a ajuns in finala Euro 2016 pentru ca apoi Manchester United sa plateasca o suma record pentru a-l transferat. In ciuda acestor lucruri, Pogba nu crede ca se poate bate pentru FIFA Best sau Balonul de Aur.

"Sunt inca departe. Este bine sa fiu in primii 10, 5 sau 3 dar nu ma intereseaza atat de mult. Daca sunt in primii 3, atunci vreau sa fiu numarul 1 - asta inseamna ca sunt incat departe. Trebuie sa muncesc din greu in continuare si sa joc bine pentru ca nu imi place sa fiu pe locul 2 sau 3, sunt cele mai proaste locuri pe care te poti afla. Esti mandru, desigur, pentru ca inseamna ca esti pe drumul bun, dar vrei sa termini primul" a incheiat francezul.