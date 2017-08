Gestul URIAS al celor de la AS Roma pentru Totti! Tricoul lui a ajuns in Spatiu! VIDEO

Pentru a-i recunoaste meritele de-a lungul carierei, AS Roma a trimis in spatiu o copie a ultimului tricou al lui Francesco Totti.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Francesco Totti s-a retras, insa va ramane mereu o stea pentru Roma. Clubul italian a trimis in spatiu o copie a faimosului sau tricou cu numar 10. Lansarea in spatiu a tricoului atacantului italian a avut loc marti, in Guiana Franceza, de pe racheta "Vega".

In 28 de ani de cariera, Totti a marcat 307 goluri in 786 de meciuri in Serie A.