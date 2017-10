"Pele, Maradona si Aron Einar Gunnarsson!" :)) Antrenorul Islandei a dat declaratia anului dupa ce a calificat-o la Mondial! Moment istoric in fotbal

Victoria cu 2-0 cu Kosovo a adus calificarea incredibila a Islandei la Campionatul Mondial de anul viitor! Niciodata pana acum nu se intamplase cu o tara cu o populatie sub 1 milion sa se califice la Mondial - Islanda are putin peste 300.000! Precedentul record era detinut de Trinidad si Tobago (1,3 milioane de locuitori), la CM-2006.

Islanda a terminat peste nume grele precum Croatia, Ucraina si Turcia iar eroul echipei a fost mijlocasul celor de la Cardiff City, Aron Einar Gunnarsson! La final, antrenorul islandezilor, Heimir Hallgrimsson, l-a comparata cu 2 dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului!



"Este pur si simplu ciudat. Nu stiu ce sa spun. Mintea mea este intr-o gramada de directii. Adica .. Pele, Maradona si Aron Einar Gunnarsson" au fost singurele cuvinte pe care le-a putut spune Hallgrimsson la finalul partidei.

QUALIFIED! ????

Congratulations, ????????Iceland! ????

The smallest nation ever to reach a #WorldCup! See you in ????????Russia! #WCQ pic.twitter.com/Xy1ysyLdpA