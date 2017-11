Pana si presa a considerat ca e prea mult: "Cuvinte scandaloase la adresa lui Lucescu!" Ce a putut declara unul dintre cei mai importanti oameni din Turcia

Mircea Lucescu traverseaza una dintre cele mai dificile perioade din cariera sa de antrenor pe banca nationalei Turciei.

Lucescu a pierdut amicalele cu Romania si Albania, iar presa si suporterii i-au cerut demisia. Federatia turca se gandeste la un inlocuitor din vara.

Giray Bulak, unul dintre cei mai respectati oameni de fotbal din Turcia, a avut o declaratie la adresa romanului, declaratie pe care presa turca a considerat-o a fi una "scandaloasa". Bulak, prezent la un eveniment organizat de autoritatile din Uskudar, s-a intrebat de ce Mircea Lucescu militeaza pentru reducerea strainilor din campionatul intern din moment ce chiar el este un strain in Turcia.

Intrebat ce crede despre Mircea Lucescu, Giray Bulak a declarat: "E un crestin, un predicator venit in tara mea. <<Sunt impotriva jucatorilor straini>>, spune el. Daca chiar tu esti un strain in Turcia, ce faci? Poti fi antrenorul unei echipe de club, dar trebuie sa fii un academician in fotbal pentru a fi selectioner. Cum este Fatih Terim, spre exemplu".

Reactia lui Bulak a fost considerata a fi mult prea dura chiar si de presa turca, presa care nu se fereste sa aiba reactii violente atunci cand rezultatele echipelor turce nu se ridica la nivelul asteptarilor.