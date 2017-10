Operatiunea Coutinho continua! O noua oferta URIASA facuta de Barcelona pentru starul brazilian de la Liverpool

Barcelona e pregatita sa faca o oferta istorica pentru brazilian.

Barcelona dispusa sa dea pe Coutinho 150 de milioane de euro in aceasta iarna, atat cat cer cei de la Liverpool, dupa ce au refuzat in luna august oferta de 130 milioane de euro din partea spaniolilor.



Clubul catalan asteapta ca pretentiile celor de la Liverpool vor fi mari si ca ei vor profita de evolutiile foarte bune a jucatorului in varsta de 25 de ani din Liga Campionilor.

Barcelona spera ca oferta lor finala ii vor convinge pe cei de la Liverpool sa-l vanda pe jucatorul brazilian. Si cei de la PSG il monitorizeaza pe Coutinho.

Acestia au primit in iarna si o oferta de la Inter MIlano, insa acestia au cerut clubului care l-a lansat in fotbalul 200 de milioane de euro.

Coutinho se afla intr-o forma foarte buna dupa accidentare, marcand in 9 aparitii 4 goluri. El de asemenea, a ajutat-o pe Brazilia sa se califice la Cupa Mondiala prin evolutiile sale, dupa 0-0 cu Bolivia si 3-0 cu Chile.