Olaroiu a fost cel care a cerut rezilierea contractului: motivul pentru care romanul a renunat la un salariu de 6,5 milioane de dolari

Cosmin Olaroiu s-a despartit de Shabab Al-Ahli in urma cu noua zile, iar tehnicianul roman spune ca el a fost cel care a initiat discutiile.

Olaroiu a fost dezamagit de faptul ca au avut loc prea multe schimbari la nivel administrativ, iar conducerea clubului nu avea o viziune clara. Din acest motiv si rezultatele au intarziat sa apara. De asemenea, Olaroiu a precizat si ca se confrunta cu probleme serioase de sanatate, astfel ca i-a transmis impresarului sau sa discute cu sefii clubului in vederea rezilierii contractului.

"Dupa remiza de vinerea trecuta, am vorbit cu impresarul meu si i-am zis sa faca tot posibilul sa ajungem la o reziliere amiabila. Eram foarte nervos, am si niste probleme mari cu soldul si abia mai stau in picioare. Chiar nu mai puteam sa raman. Impresarul a vorbit cu ei si, bineinteles, nici n-au vrut sa auda de plecarea mea. Mai intai, au venit doi oameni din conducere la mine acasa. Apoi, a doua zi, ne-am dus cu totii la omul numarul 1 din club. Le-a zis celorlalti sa iasa din incapere, fiindca vrea sa vorbeasca singur cu mine. A urmat o discutie de doua ore, in care omul mi-a propus inclusiv sa iau o pauza. Mi-a zis ca, pentru ei, eu sunt un simbol al clubului si ca nu vor sa ma piarda. Mi-a propus sa vina un antrenor interimar, iar eu sa semnez un nou contract de la anul", a declarat Cosmin Olaroiu pentru Adevarul.

In cele din urma, cele doua parti au ajuns la un acord si contractul a fost reziliat de comun acord. Potrivit presei arabe, Olaroiu ar fi avut un salariu anual de 6,5 milioane de dolari.