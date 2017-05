Olaroiu a castigat Balonul de Aur in Emirate, pentru a treia oara in patru ani! Ce planuri de viitor are 

???? VIDEO: ???????????? Cosmin Olaroiu, declaratie dupa castigarea premiului de antrenorul sezonului 2016/2017 in Emiratele Arabe Unite ! #fiara7 #fiara7official #cosminolaroiu #olaroiu

A post shared by FIARA 7 - THE BEAST 7 (@fiara7official) on May 16, 2017 at 12:02am PDT