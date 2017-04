OFICIAL: SUA, Canada si Mexic depun candidatura comuna pentru CM 2026. Cum se impart cele 80 de meciuri

Statele Unite, Canada si Mexic au anuntat oficial ca isi depun candidatura pentru co-organizarea primei editii a Campionatului Mondial de fotbal cu 48 de echipe.

Lansare la inaltime: presedintele federatiei americane de fotbal, Sunil Gulati, a anuntat intr-o conferinta de presa organizata la etajul 102 din World Trade Center, ca SUA, Canada si Mexic isi depun candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale din 2026, cu sprijin total din partea presedintelui Donald Trump.

“Anuntam tentativa noastra de a aduce Cupa Mondiala de fotbal inapoi in Statele Unite, in Canada si in Mexic in 2026. Suntem nerabdatori sa primim pe toata lumea, la capatul a ceea ce noi speram sa fie o candidatura incununata de succes”, a declarat Gulati, citat de Reuters.

Statele Unite ar urma sa gazduiasca 60 dintre cele 80 de meciuri din programul Cupei Mondiale, in timp ce Canada si Mexic vor primi fiecare cate 10 partide, toate insa inainte de faza sferturilor de finala.

“Logic, ambele tari si-ar fi dorit sa gazduiasca mai multe partide, insa a fost o negociere extrem de prietenoasa. Avem 500 de milioane de oameni in aceste trei tari. Din punct de vedere economic, ar fi cel mai mare success inregistrat de FIFA”, a declarat Gulati.

Desi o candidatura comuna SUA-Mexic pare greu de realizat, avand in vedere faptul ca presedintele Donald Trump si-a exprimat dorinta de a construi un zid care sa apere teritoriul american de emigrantii mexicani, Gulati a risipit orice ingrijorare: “presedintele stie despre proiectul nostru si ne-a incurajat sa il ducem la bun sfarsit. Sprijina implicarea Mexicului in acest demers”.

Astfel, trecerea de la sistemul cu 32 de echipe la cel cu 48 de echipe la Mondial ar putea coincide cu o noua premiera in fotbal: prima Cupa Mondiala organizata de trei tari. Candidatura CONCACAF este considerata deja mare favorita, in conditiile in care Europa si Asia gazduiesc urmatoarele doua editii ale Mondialului, iar politica FIFA nu permite repetarea acordarii organizarii acestor continente la interval atat de redus.

FIFA a acordat o singura data co-organizare pentru cea mai importanta competitie din portofoliul sau: Mondialul din 2002, catre Japonia si Coreea de Sud. "Marirea numarului de echipe participante poate fi ocazia perfecta pentru a o noua co-organizare", spunea la inceputul acestui an chiar presedintele FIFA, Gianni Infantino.