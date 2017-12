OFICIAL | Primul jucator suspendat de la Campionatul Mondial: a fost depistat pozitiv cu cocaina

Capitanul nationalei din Peru este primul jucator care rateaza oficial Campionatul Mondial de anul viitor.

Paolo Guerrero, capitanul nationalei Peru, a fost depistat pozitiv cu cocaina. FIFA l-a suspendat pentru un an, ceea ce inseamna ca rateaza meciurile de la Campionatul Mondial din 2018, informeaza Associated Press.



Peru a fost repartizata in Grupa C, alaturi Franta, Australia si Danemarca.



sursa foto: as.com