OFICIAL! Mbappe a luat-o pe urmele lui Messi si Aguero! Atacantul celor de la PSG a castigat trofeul Golden Boy 2017

Kylian Mbappe i-a invins in finala pe Gabriel Jesus si Ousmane Dembele.

Un jucator cvasi-cunoscut in urma cu un 1 an, Kylian Mbappe a avut un an 2017 cu adevarat fantastic, golurile sale reusind sa o duca pe Monaco pana in semifinalele Ligii Campionilor si sa puna mana pe titlu in Ligue 1 in fata colosului Paris Saint-Germain.

Curtat in vara de catre Real Madrid si Manchester City, Mbappe a ajuns pana la urma chiar la PSG, sub forma de imprumut pentru acest sezon cu obligatia ca PSG sa plateasca 180 de milioane de euro in vara anului viitor. Mbappe a inceput excelent si la PSG, reusind 4 goluri in 9 partide, avand o prestatie cu adevarat incredibila in victoria cu 3-0 in fata lui Bayern ce a dus la demiterea lui Carlo Ancelotti.

Prestatiile lui Mbappe i-au adus si primul trofeu individual, unul castigat in trecut de jucatori precum Leo Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba sau Wayne Rooney. Jurnalistii de la Tuttosport alaturi de alte publicatii importante din Europa precum L'Equipe, Marca, The Times, A Bola si De Telegraaf i-au acordat trofeul Golden Boy 2017.