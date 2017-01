OFICIAL | Bicfalvi a schimbat echipa in Rusia! Cu cine a semnat mijlocasul nationalei

Bicfalvi ajunge la al doilea club din Rusia dupa Tom Tomsk.

Eric Bicfalvi a fost prezentat oficial la echipa de pe locul 13 din Rusia, Ural Yekaterinburg.

Mijlocasul Roman a semnat pe 2 ani si jumatate cu formatia care se bate pentru evitarea retrogradarii. Printre adversarele care au acelasi obiectiv se numara chiar si fosta lui echipa, Tom Tomsk.

In prima parte a sezonului in Rusia, Bicfalvi a evoluat in 15 meciuri din cele 17 pe care Tomsk le-a jucat. In aceste partide, romanul a reusit sa inscrie 3 goluri.

Bicfalvi a fost transferat gratis de FK Ural.

1 milion de euro este cota lui Eric, confrom transfermarkt.de