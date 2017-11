Oferta de 350 de milioane de euro! Cine este femeia care vrea sa cumpere un club istoric din Premier League

Consultanta financiara, Amanda Staveley a facut o oferta pentru Newcastle.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Amanda Staveley are 44 de ani si este o consultanta financiara a unei firme de succes din Dubai.



Aceasta l-a ofertat pe patronul, Mike Ashley, dar el a cerut 450 de milioane de euro. Daca se vor concretiza negocierile si vor ajunge la un acord, procesul va dura mai putin de o luna si clubul va fi vandut.

Potrivit celor de la The Guardian, antrenorul Rafa Benitez este dezamagit de actualul patron pentru ca nu a facut invesititii spectaculoase in vara si se pare ca nici in iarna nu se vor face transferuri.

In acest sezon, Newcastle este pe locul 11 in Premier League la 5 puncte de zona retrogradarii.