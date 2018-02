O zi mizerabila pentru Coutinho: hotii i-au spart casa, dupa ce politia i-a ridicat masina parcata neregulamentar

Coutinho n-a facut deplasarea la Londra pentru meciul cu Chelsea. Nu are drept de joc in Champions League, pentru ca a jucat pentru Liverpool sezonul asta.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Coutinho a trait o zi de-a dreptul mizerabila la Barcelona, in "minivacanta" prilejuita de meciul pe care catalanii il joaca in aceasta seara in UEFA Champions League, pe Stamford Bridge.

Brazilianul nu are drept de joc, pentru ca a jucat deja pentru Liverpool sezonul asta, asa ca si-a chemat familia sa petreaca impreuna timpul liber in Barcelona.

Dupa amiaza, Coutinho s-a trezit fara masina, in zona Sagrada Familia. Parcase neregulamentar, asa ca politistii i-au ridicat-o.

Seara, Coutinho a iesit sa ia masa in oras impreuna cu familia, iar cand s-a intors acasa, in jurul orei 1:30, si-a dat seama ca locuinta tocmai ii fusese sparta de hoti.

Coutinho s-a mutat intr-un cartier de lux al Barcelonei, unde sta si Luis Suarez.

Chelsea - Barcelona se vede in aceasta seara la PRO TV, de la 21:45.