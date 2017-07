O noua tragedie in fotbal: inca un african a decedat in conditii suspecte, in timpul unui meci, la o luna dupa Tiote

Atacantul ivorian Eugene Koffi Kouame a murit dupa ce a jucat intr-un meci cu prietenii, in orasul natal, Abidjan.

Atacantul ivorian Eugene Koffi Kouame, care in ultimul sezon a evoluat in Turcia, a murit dupa ce a suferit o criza cardiaca in timp ce a participat la un meci cu prietenii.

In varsta de 29 de ani, Eugene Koffi Kouame juca un meci cu prietenii pe un teren din cartierul Koumassi, din Abidjan, moment in care i s-a facut rau si, in ciuda interventiei medicilor, nu a mai putut fi salvat.

El a evoluat in 2015 in Turcia, dupa ce a mai jucat in Coasta de Fildes la SO Armee, Sewe San Pedro si ASEC Mimosas, dar si la Zamalek, in Egipt.

Decesul lui Kouame este consemnat la cateva saptamani dupa cel al lui Cheick Tiote, care a suferit un atac cardiac la 30 de ani, in 5 iunie, in China, la un antrenament cu echipa Beijing Enterprises.