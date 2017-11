O noua retragere in fotbalul mondial? Anuntul facut de Robben: "Poate fi ultimul meu sezon"

Arjen Robben se poate retrage la finalul acestui sezon.

Atacantul olandez a venit la Bayern Munchen in 2009 de la Real Madrid pe suma de 30 de milioane de euro si ramane in continuare un jucator de baza pentru trupa lui Jupp Heynckes.

In acest sezon, jucatorul in varsta de 33 de ani a jucat in 18 meciuri pentru Bayern in toate competitiile.

Heynches este multumit de randamentul oferit de olandez si spune ca sunt sanse mari sa semneze o noua intelegere cu gruparea de pe Allianz Arena.

Intr-un interviu acordat celor de la Kicker, Robben a declarat : "Viitorul meu este incert. Poate fi ultimul sezon al meu in calitate de fotbalist. As incerca ceva nou sau pot sa mai joc inca 3 ani pentru Bayern. Totul este posibil."

Arjen Robben s-a retras de la nationala in octombrie, dupa ce Olanda a ratat calificarea la Cupa Mondiala.