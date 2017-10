Nu e de gluma! Ce s-a intamplat la scurt timp dupa ce Leo Messi a primit amenintari din partea teroristilor ISIS

Argentina urmeaza sa joace doua meciuri amicale in Rusia.

Federatia argentiniana are motive suplimentare de preocupare pentru siguranta lotului national, dupa ce pe retelele de socializare au aparut amenintari din partea ISIS la adresa superstarului Leo Messi.

Presedintele Federatiei, Claudio Tapia, s-a intalnit cu ambasadorul Rusiei, Victor Koronelli, pentru a discuta pe tema securitatii, in conditiile in care Argentina urmeaza sa joace doua meciuri de pregatire in Rusia.

Argentina intalneste Rusia, pe 11 noiembrie, urmand ca trei zile mai tarziu sa joace cu Nigeria, la Krasnodar.

Oficialii federatiei argentiniene au primit asigurari din partea ambasadorului Koronelli ca jucatorii vor fi in siguranta maxima in Rusia.

Zilele trecute, pe retelele de socializare s-a raspandit o imagine prin care Statul Islamic anunta un atac terorist la Mondialul de vara viitoare - Messi este cel vizat.