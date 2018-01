"Stanciu a mai primit o oferta aseara si una in urma cu cateva ore!" ULTIMELE DETALII de la negocieri: Sparta Praga a marit suma

UPDATE: Ana Maria Prodan, impresarul lui Stanciu, a oferit ultimele detalii legate de transferul fotbalistului la Sparta Praga.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Stanciu va ajunge maine dimineata la Praga si este asteptat sa semneze contractul. Daca pana acum presa belgiana vehicula suma de 5 milioane de euro, impresarul fotbalistului spune ca suma este mai mare.

Ana Maria Prodan il avertizeaza pe Stanciu ca Sparta Praga mai are in plan alte doua transferuri importante in aceasta iarna si trebuie sa fie atent sa nu se repete "experienta Anderlecht" si sa se impuna din prima zi.

"Nu e incheiat totul. Este vorba de salariul lui si mai sunt si niste bonusuri. Suma de transfer este destul de maricica. Maine dimineata vine si Stanciu la Praga. Cred ca in seara asta si cluburile se vor intelege, vor definitiva. E un pic mai mult de 5 milioane de euro. Anderlecht nu este intr-o pierdere foarte mare. Dimpotriva, la ce sanse i s-au dat si la ce salariu avea Stanciu, cred ca este bine pentru toata lumea. E un transfer definitiv, nu mai pastreaza Anderlecht procente.

Stanciu a mai primit o oferta aseara, una acum cateva ore. Sparta va mai face doua transferuri foarte importante. Stanciu trebuie sa se impuna si sa joace", a declarat Ana Maria Prodan la DigiSport.

Presa belgiana informeaza in aceasta seara ca nimic nu se mai poate schimba in cazul lui Stanciu, iar romanul va ajunge la Sparta Praga.



"Anderlecht se desparte de transferul record Stanciu. Afacerea este facuta", scrie nieuwsblad.be. Sursa citata mai mentioneaza ca Sparta Praga va plati 5 milioane de euro in schimbul internationalului roman. Initial, Sparta oferise doar 4 milioane de euro.

Un anunt oficial al clubului ceh este asteptat pana la sfarsitul acestei saptamani.