Nimeni nu anticipa mutarea asta: PSG si-a gasit un nou antrenor! Anunt de ULTIMA ORA: incep negocierile

Perioada de mercato din iarna ar putea fi una spectaculoasa, dar nu datorita transferului vreunui jucator. Antonio Conte este foarte aproape de o demitere, iar viitoarea sa destinatie pare a fi PSG.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Presa engleza noteaza ca antrenorul italian a pierdut vestiarul o data cu scandalul in care a fost implicat Costa, iar jucatorii sunt tot mai nemultumiti. Jurnalistii englezi noteaza chiar ca fotbalistii importanti ai lui Chelsea insista pe langa patronul Abramovic pentru a-l demite pe Conte.

Daca va fi demis de la Chelsea, scenariu extrem de probabil, Conte ar putea ajunge la PSG. Francezii au un start foarte bun de sezon, dar in mod paradoxal scaunul lui Unai Emery se clatina mai serios ca niciodata. Amenintat ca va fi demis daca nu castiga UEFA Champions League in acest sezon, Emery ar putea pleca chiar mai devreme. Tuttomercatoweb.com noteaza ca Antonio Conte va veni in locul sau. Potrivit sursei citate, PSG chiar va initia negocierile cu Antonio Conte in saptamanile care urmeaza.