Neymar vs. toate femeile din lume! Imaginea anului: asta e cea mai mare discriminare intre sexe!

Intr-o perioada in care FIFA si UEFA fac eforturi pentru dezvoltarea fotbalului feminin, Financial Times vine cu un grafic care arata diferentele uriase din prezent.

Neymar castiga cat toate fotbalistele profesioniste din Franta, Germania, Anglia, SUA, Suedia, Australia si Mexic la un loc.

E vorba de ligile cele mai dezvoltate in fotbalul feminin.

Salariile cumulate ale fotbalistelor ajung la 42,6 milioane de euro intr-un an, in timp ce Neymar castiga 43,8 milioane de euro pe sezon la PSG.

Transferat pe 222 de milioane de euro in vara de la Barcelona, Neymar a marcat in acest sezon 15 goluri pentru PSG. Echipa a terminat pe primul loc grupa de Champions League, peste Bayern Munchen, si este lider in campionatul Frantei, cu 9 puncte avans peste Lyon.