Neymar s-a fotografia cu steagul Romaniei: "A fost un moment UNIC in viata!" Ce le-a transmis campionilor de la Neymar Jr's Five World Final

Campionii romani ai turneului organizat de Neymar au fost invitati la Paris.

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Jucatorii romani care au castigat turneul Neymar Jr's Five World Final s-au intalnit la finalul lunii trecute, la Paris, cu starul brazilian de la PSG. "A fost un moment unic in viata", a declarat Silviu Madalin, unul dintre componentii echipei Romaniei, care a castigat in vara turneul patronat de cel mai scump fotbalist din lume.

"Pentru majoritatea dintre noi, el este jucatorul momentului. Este o persoana deosebita si a fost extraordinar ca am avut sansa de a-l vedea din nou dupa final mondiala. Am avut sansa sa ne ofere autografe pe mingile de joc si pe echipamentul de antrenament. Va imaginati ca nu il vom mai spala nicodata", a adaugat Madalin, potrivit agentiei Reuters.

Neymar i-a primit pe fotbalistii romani in cantonamentul echipei Paris Saint-Germain, a discutat si s-a fotografia cu ei si le-a oferit autografe. Acestia i-au facut cadou atacantului un steag al Romaniei si o palarie taraneasca. Neymar le-a spus ca nu cunoaste niciun fotbalist roman, cu exceptia lor.





"Cele mai importante lucruri sutn determinarea si talentul, cred ca acestea sunt definitia succesului", le-a transmis romanilor fotbalistul cumparat de PSG cu 222 de milioane de euro de la Barcelona.

Jucatorii romani au vizitat Parisul si au urmarit apoi din tribunele Stadionului Parc des Princes meciul de campionat PSG - Nice, scor 3-0.

Peste 100.000 de jucatori din 53 de tari au participat la prima editie a Neymar Jr's Five World, o competitie sponsorizata de Red Bull pentru jucatori intre 16 si 25 de ani, care se disputa intre echipe de cinci fotbalisti, fara portar. Turneul final a avut loc in vara, in Brazilia, la Sao Paulo, iar Romania a invins Anglia in ultimul act.

Sursa: News.ro