Nebunie la licitatia pentru noul Henry! Ce club ii ofera lui Monaco 80 de milioane € pentru Mbappe

Mbappe are toate sansele sa devina cel mai scump transfer al verii in fotbal. Monaco se tine tare: "Nu-l vindem, nu are pret!"

Mbappe, noua senzatie a lui Monaco, este curtat de cele mai tari cluburi ale Europei, dupa doar un an in fotbalul profesionist.

Parcursul in acest sezon este remarcabil, iar prestatia sa a fost decisiva si pentru calificarea in sferturile UEFA Champions League, cu cele doua goluri marcate in poarta lui Manchester City.

"E noul Henry, are niste calitati uluitoare", l-a laudat recent Arsene Wenger, iar traseul sau in fotbal este perfect pentru aceasta comparatie.

Ca si Mbappe, Henry a facut primii pasi in fotbalul mare la AS Monaco.

PSG ofera 80 de milioane de euro

Sunt mai multe cluburi care s-au "abonat" la licitatia pentru Mbappe, iar prima suma concreta vine din Franta.

"PSG ofera 80 de milioane de euro pentru un transfer in vara", scrie publicatia franceza Le Parisien.

Alaturi de PSG, si Real Madrid, dar si Manchester City s-au interesat de atacantul de 18 ani al lui Monaco.

Real ar avea un mic avantaj: Mbappe este mare fan Cristiano Ronaldo, a avut camera copilariei plina cu postere ale starului portughez, si este in general un admirator al clubului de pe Bernabeu.

Monaco se tine tare deocamdata, si anunta prin intermediul oficialilor ca "nu este interesata de vanzarea lui Mbappe".

Le Parisien mai scrie ca Mbappe mai are doi ani de contract, iar Monaco incearca sa il convinga sa prelugeasca pe inca cel putin un an.

Ultima reinnoire a contractului a avut loc vara trecuta, cand salariul lui Mbappe a crescut la 85.000 de euro pe luna.