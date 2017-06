Nebunie in cel mai vechi duel din fotbal! N-a dat niciodata gol la nationala, acum a inscris de 2 ori ca Messi

Primul duel intre Scotia si Anglia a avut loc in urma cu 145 de ani!

Primul meci international a avut loc pe 30 noiembrie 1972 intre nationalele Scotiei si Angliei si s-a incheiat 0-0. La 145 de ani distanta, cele 2 s-au intalnit in preliminariile Campionatului Mondial din 2018 si a fost spectacol!

Jucatorul lui Arsenal, Alex-Oxlade Chamberlain a deschis scorul pe Hampden Park din Glasgow in minutul 70, iar englezii se indreptau spre a 5-a victorie din 6 meciuri in preliminarii. A venit insa un final nebun cu 3 goluri in 6 minute!

Mai intai, Leigh Griffiths a devenit erou pentru echipa sa! Atacantul lui Celtic nu reusise niciodata sa inscrie pentru echipa nationala de seniori precedentele 12 partide - a reusit insa o dubla de senzatie, ambele reusite venind din lovitura libera executate cu stangul in stilul lui Leo Messi!

Dramatismul nu s-a oprit aici, Harry Kane reusind sa egaleze in prelungirile partidei! Anglia ramane pe primul loc in grupa cu 14 puncte, in timp ce Scotia are sanse minime de a se califica la baraj, fiind pe locul 4 cu 8 puncte.