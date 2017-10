Nasri, rugat sa numeasca cel mai slab fotbalist alaturi de care a jucat! Reporterul A INGHETAT: "Esti sigur?"  

Samir Nasri a fost provocat sa numeasca cel mai buni jucator alaturi de care a evoluat. Dar si pe cel mai slab.



Fostul jucator al celor de la Manchester City a declarat intr-un interviu pentru Canal+ ca Yaya Toure este fotbalistul care l-a impresionat cel mai mult. La capitolul "antrenori", Arsene Wenger (Arsenal) si Sampaoli (Sevilla) sunt tehnicienii care i-au marcat cariera.

Surpriza a venit atunci cand a fost intrebat despre cel mai slab jucator alaturi de care a evoluat.

"Mario (n.red. Balotelli) este supraapreciat, dupa parerea mea!", a declarat Nasri. Pentru a fi sigur ca a inteles bine, reporterul l-a mai intrebat o data pe Nasri daca la Mario Balotelli se refera, iar raspunsul sau a fost scurt si clar: "Da".

Nasri si-a inceput cariera la Olympique Marseille, iar in 2008 a trecut la Arsenal. Din 2011 pana in 2017 a evoluat pentru Manchester City. Acum, mijlocasul francez in varsta de 30 de ani joaca in Turcia, la Antalyaspor.