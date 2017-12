Mourinho nu se da batut! Mesajul catre Guardiola:"Lupta pentru titlu se termina in mai. Daca se termina acum, eram in vacanta." 

Jose Mourinho nu renunta la lupta pentru titlu.

Chiar daca echipa sa, Manchester United, la 11 puncte in spatele rivalei City, lusitanul are incredere ca il va depasi pe Guardiola si va cuceri titlul in Premier League.

Potrivit BBC, managerul portughez a declarat dupa meciul de aseara: "Nu am spus ca titlul s-a dus. Am spus ca jucam meci dupa meci si incercam sa le castigam pe toate. Am incercat sa castigam acest meci si am reusit, in weekend avem o partida dificila impotriva celor de la West Bromwich Albion si vom incerca sa o castigam si asa va fi intalnire dupa intalnire. Si cred ca toate echipele fac acelasi lucru. Cred ca lupta pentru titlu se termina in mai. Daca s-ar fi terminat acum, as fi plecat in vacanta maine, in Brazilia sau la Los Angeles".

Aseara, United a castigat meciul de pe teren propiu cu Bournemouth cu scorul de 1-0 si ramane in continuare pe locul 2 in Premier League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Romelu Lukaku, in minutul 25.

De cealalta parte, Manchester City a reusit sa castige cu Swansea cu scorul de 4-0, prin golurile lui Silva (dubla), Aguero si De Bruyne. Este a 15 a victorie consecutiva din acest sezon pentru City, iar echipa lui Guardiola a stabilit un nou record in istoria Premier League. Anul trecut, Chelsea era detinatoarea acestui record, cu 13 victorii consecutive.