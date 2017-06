Mondialul in Coreea de Nord! Varianta INCREDIBILA anuntata astazi. Cand ar putea avea loc

Presedintele sud-coreean Moon Jae-in s-a gandit la o varianta senzationala pentru Mondialul de peste 12 ani!

Moon propune un campionat organizat in 4 de sud-coreeni, chinezi, japonezi si nord-coreeni! Ideaa sa e menita sa detensioneze atmosfera din zona si sa contribuie la imbunatatirea eforturilor pentru mentinerea pacii. Moon i-a tarnsmis intentia sa presedintelui FIFA, Gianni Infantino, care i-a promis ca va discuta serios varianta la intalnirea pe care o va avea cu presedintele chinez Xi Jinping.

"Daca tarile din Asia de Nord-Est ar putea organiza Cupa Mondiala, cred ca ne-ar ajuta sa avem pace intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, dar si in Asia de Nord-Est in general. Sper ca vom avea sansa de a vedea o Cupa Mondiala organizata de noi in 2030", a spus Moon la finalul unei intalniri pe care a avut-o cu Infantino.

"Forbalul si ceea ce presupune o competitie majora pot sa aduca pacea si sa o stabilizeze. Asia de Nord-Este este una dintre cele mai tensionate zone din lume", a completat Moon.

Campionatul Mondial din 2002 s-a jucat in Japonia si Coreea de Sud. Decizia FIFA in privinta Mondialului din 2030 va fi comunicata peste peste cel putin 5 ani. In 2020 vom afla abia cine organizeaza Mondialul din 2026.