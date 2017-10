Mondial fara Messi? Situatia incredibila in care se afla Argentina inaintea de ultimul meci din preliminarii! Care este singura varianta

Selectionerul Argentinei a facut un apel catre coechipierii lui Messi inainte de meciul decisiv care va fi in aceasta noapte.

Argentina este obligata sa o invinga pe Ecuador in ultima partida din preliminariile pentru Mondialul din 2018, zona America de Sud. Argentina este in acest moment in afara locurilor de calificare cu 25 de puncte si va trece peste Columbia (26) sau Peru (25) daca invinge, acestea urmand sa joace intre ele.

Leo Messi a marcat 4 goluri in preliminarii, fiind suspendat in 4 partide din cauza incidentului de la partida cu Chile din luna martie, acela fiind si ultimul meci in care Messi a marcat pentru nationala. Cu toate astea, selectionerul Jorge Sampaoli a facut un apel catre restul jucatorilor argentinieni sa se ridice la nivelul lui Messi.

"In aceste 3 partide am condus un Messi incredibil - determinat, a facut pressing. Daca suntem la nivelul lui Messi, meciul va decurge foarte bine. Cu aceasta ocazie imi doresc sa castigam chiar si daca nu meritam. Sper sa obtinem calificarea pentru ca, dincolo de puncte, Argentina merita" a spus Sampaoli in conferinta de presa de dinaintea partidei.