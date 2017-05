Momente grele pentru fostul stelist Muniru: mijlocasul si-a pierdut tatal chiar in timp ce se afla in vacanta in Ghana

Dat afara de Steaua la finalul sezonului, Sulley Muniru a plecat din Romania. Acesta a mers mai intai in Italia, la fratele sau, Sulley Muntari, apoi in Ghana. Mijlocasul trece acum prin momente grele, presa din tara sa natala anuntand ca acesta si-a pierdut tatal.

Alhaji Muniru, tatal lui Sulley Muniru si Sulley Muntari, a incetat din viata la varsta de 62 de ani, in urma unei boli incurabile.

Presa din Ghana noteaza ca Alhaji Muniru era o persoana extrem de respectata in comunitatea sa si ca a influentat drumul fiilor sai catre fotbalul european.

"Cel mai bun tata! Stim ca esti in sigurana acolo! Odihneste-te in pace! Roaga-te in continuare pentru noi", a scris si Sulley Muniru pe o retea de socializare.

Great DAD!! We know you already safe out there! REST IN PEACE✌️Just keep praying for us like always.❤️❤️❤️????Sound sleep MUNIRU. May 29, 2017