Moment istoric! Tripla alianta pentru Cupa Mondiala din 2026: candidatura comuna pentru SUA, Canada si Mexic

Trecerea de la sistemul cu 32 de echipe la cel cu 48 de echipe la Mondial ar putea coincide cu o noua premiera in fotbal: prima Cupa Mondiala organizata de trei tari.

Victor Montagliani, presedintele CONCACAF, a anuntat intr-o discutie cu jurnalistii de la Guardian, ca Statele Unite, Canada si Mexic pregatesc o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Decizia finala va fi luata in cursul acestui an, afirma seful confederatiei nord-americane de fotbal. Oficial, dosarele de candidatura pentru Cupa Mondiala din 2026 pot fi depuse incepand cu luna iunie a acestui an, insa termenul limita este decembrie 2018.

Cele trei tari detin deja infrastructura necesara: Estadio Azteca din Mexico City are o capacitate de 87.000 de locuri, stadionul olimpic din Montreal – 60.000 de locuri, iar Statele Unite beneficiaza de mai multe optiuni.

FIFA a acordat o singura data co-organizare pentru cea mai importanta competitie din portofoliul sau: Mondialul din 2002, catre Japonia si Coreea de Sud. "Marirea numarului de echipe participante poate fi ocazia perfecta pentru a o noua co-organizare", spunea la inceputul acestui an chiar presedintele FIFA, Gianni Infantino.

Rusia va fi gazda Mondialului din 2018, iar in 2022 lupta pentru trofeul detinut in prezent de Germania se muta in Qatar.