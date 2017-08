Modric a luat un cartonas rosu acum 3 ani! Ce l-a anuntat Federatia Spaniola inaintea meciului cu Barcelona

Mijlocasul lui Real Madrid, Luka Modric, a fost suspendat din turul Supercupei Spaniei din cauza unui cartonas rosu primit in 2014.

Jucatorul croat nu va evolua in turul Supercupei Spaniei dintre Real Madrid si Barcelona din cauza ca a fost suspendat dupa ce a primit cartonasul rosu in returul editiei din 2014 impotriva lui Atletico Madrid. Modric ar fi trebuit sa efectueze etapa de suspendare in aceeasi competitie, insa Real nu a mai jucat Supercupa Spaniei de atunci si suspendarea lui s-a decalat.

Regulamentul a fost schimbat in 2015, insa suspendarea croatului a fost inaintea modificarii acestuia. De acum inainte, daca un jucator este eliminat in returul Supercupei Spaniei, acesta va fi suspendat in prima etapa din campionatul spaniol.