Mitingul pentru Alexis, precum ce al stelistilor :) 14.000 de chilieni au anuntat ca protesteaza! Cati au iesit in piata

"Ne-am saturat sa vedem cum cel mai bun jucator al nostru se chinuie la o echipa care nu poate face performanta din cauza ambitiilor antrenorului si a refuzului acestuia de a face transferuri importante". Asa motivau fanii chilieni protestul.

Intr-o luna, circa 14.000 de microbisti din Chile au dat "attend" la un eveniment creat pe Facebook, acestia spunand ca vor iesi in strada pentru a-l convinge pe Alexis sa o paraseasca pe Arsenal.

Iar marele protest trebuia sa aiba loc aseara. Numai ca...in strada au iesit doar 5 oameni!

Pregatiti pentru proteste masive, pe care doreau sa le acopere, jurnalistii chilieni anunta ca la Santiago au manifestat in cele din urma doar 5 suporteri.

Despite having 14,000 confirmations on Facebook, only five people turned up to a planned march calling for Alexis Sanchez to quit Arsenal. pic.twitter.com/ldyJte6eIx