Mircea Rednic ameninta ca isi da demisia: "La Dinamo era aceeasi situatie!" Ce l-a nemultumit pe roman

Mircea Rednic si-a anuntat plecarea de la Mouscron.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Antrenorul roman i-a avertizat pe conducatorii clubului belgian ca va pleca daca nu se va investi, iar echipa nu isi va propune mai mult decat salvarea de la retrogradare.

Mircea Rednic a comparat situatia actuala de la Mouscron cu cea de la Dinamo, din ultima perioada in care el a antrenat in "Stefan cel Mare".

"Cand vezi bugetul lui Standard si cel al lui Mouscron, e o diferenta incredibila. Noi nici macar n-am avut buget de transferuri. La Dinamo era cam aceeaşi situatie. Clubul era in insolventa. Salariile nu puteau depasi un anumit nivel si nu se puteau face transferuri. Asa ca sunt putin obisnuit sa lucrez in aceste conditii. In acest sezon e insa ultima oara cand lucrurile stau asa. Daca Mouscron nu vrea sa faca mai multe eforturi, voi pleca. Nu imi anunt plecarea, dar clubul trebuie sa se schimbe. Daca se multumeste cu salvarea de la retrogradare, eu plec. E foarte important pentru mine si pentru toata lumea", a declarat Mircea Rednic.

Dupa 25 de etape, Mouscron este pe locul 11 in Belgia, cu 29 de puncte.