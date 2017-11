Mircea Lucescu, pus la zid dupa esecul umilitor cu Albania! Reactia antrenorului roman: "De ce sa demisionez?"

Mircea Lucescu nu traverseaza cea mai buna perioada a sa pe banca nationalei Turciei.

Dupa esecul de la Cluj cu Romania, scor 0-2, Turcia a pierdut si partida cu Albania, scor 2-3.



Contestat de presa turca, Mircea Lucescu nu considera ca ar fi momentul sa isi prezinte demisia.



"De ce sa demisionez? Sunt un om care stie ce are de facut. Am foarte multa experienta. Sunt obisnuit cu astfel de reactii. Aceste lucruri nu ma afecteaza. Ne vom califica la Euro 2020. Nu exista o formula magica pentru rezultate", a declarat Mircea Lucescu in cadrul unei conferinte de presa.