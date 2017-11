Mircea Lucescu "il transfera" pe Chiriches! Ce le-a spus "Il Luce" turcilor de la Trabzon despre capitanul nationalei

Trabzonspor nu a renuntat la ideea de a-l transfera pe Chiriches. Turcii vor sa-l aduca pe capitanul nationalei in perioada de mercato din iarna.

Turcii i-au cerut referinte lui Mircea Lucescu despre Vlad Chiriches, iar selectionerul Turciei a avut doar cuvinte de lauda la adresa fundasului roman, informeaza haber61.net. Chiriches se mai afla si pe lista francezilor de la Bordeaux si Nantes.



Pe de alta parte, Adrian Mutu a discutat cu sefii lui Napoli in perioada in care s-a aflat in Italia alaturi de Cosmin Contra si a declarat ca Vlad Chiriches este apreciat in Italia si sunt sanse mici sa fie lasat sa plece.