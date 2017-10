Messi l-a DEPASIT iar pe Ronaldo! Performanta incredbila cu care poate stabili un nou record istoric!

Golul marcat cu Olympiacos inseamna enorm pentru Messi. A fost reusita cu numarul 100 din Europa.

Messi l-a intrecut pe Cristiano Ronaldo in Europa. Media sa generala de goluri este mai buna: 0.81 fata de cea a portughezului 0.69.



Mai mult, argetinianul a avut nevoie de 122 de meciuri pentru a atinge cota 100 de goluri, in timp ce lusitanul a avut nevoie de 143 de meciuri.



Leo Messi traverseaza o perioada excelenta si ramane o masinarie de goluri. In acest inceput de sezon, a inscris 15 goluri in 13 partide, atat in Pirmera Divison, cat si in Liga Campionilor si in Supercupa Spaniei. Argetinianul l-a depasit pe Cristiano Ronaldo din acest punct de vedere, el punctand de 7 ori.



Messi poate castiga trofeul "Pichichi" pentru cel mai bun marcator din La Liga, daca va continua cu aceasta medie ar putea sa atinga cele 52 de goluri, ceea ce ar presupune un record personal si al Campionatului. Acesta poate sa depaseasca cele 50 de goluri din sezonul 2011-2012.