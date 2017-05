Meci SENZATIONAL pentru Eto'o in Turcia! A dat 3 goluri in 30 de minute, echipa lui se bate pentru Europa

Samuel Eto'o a ajuns la 14 goluri marcate in acest sezon pentru Antalyaspor!

Camerunezul e in forma maxima pe finalul sezonului din Superliga: a ajuns la 5 goluri inscrise in ultimele 4 meciuri. Atacantul de 36 de ani a marcat de 3 ori in victoria cu 5-2 de pe terenul lui Adanspor. Eto'o n-a avut nevoie decat de 30 de minute pentru a-si distruge adversara.



Antalyaspor e acum pe 6 in Turcia, cu 46 de puncte, 3 sub locul 4, care trimite in Europa.